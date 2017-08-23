Таможенники задержали контрабандные двери из Узбекистана на 100 тыс. сомов

23 августа 2017, 11:37 Комментарии

Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни "Юг" задержали контрабандные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По информации ведомства, машину "Хундай - Портер" с государственными номерными знаками КР задержали в районе села Алга Баткенской области на автодороге Баткен – Ош. За рулем был гражданин Кыргызстана А. у. Д.

При осмотре грузового отсека были обнаружены деревянные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенные на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Узбекистана. Общая стоимость товара составила 113 950 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.