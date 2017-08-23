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Таможенники задержали контрабандные двери из Узбекистана на 100 тыс. сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365208_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444126-ru.html

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23 августа 2017, 11:37       Комментарии

Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни "Юг" задержали контрабандные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.
По информации ведомства, машину "Хундай - Портер" с государственными номерными знаками КР задержали в районе села Алга Баткенской области на автодороге Баткен – Ош. За рулем был гражданин Кыргызстана А. у. Д.
При осмотре грузового отсека были обнаружены деревянные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенные на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Узбекистана. Общая стоимость товара составила 113 950 сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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