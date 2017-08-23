Подвиг Таранчиева и Ткачева — в РФ открыли мемориальную доску

23 августа 2017, 11:30 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В селе Капыревщинское Смоленской области открыли мемориальную доску в память об Исмаилбеке Таранчиеве и Алексее Ткачеве, сообщает Посольство КР в России.

Экипаж штурмовика Ил-2 - Исмаилбек Таранчиев из Беш-Кунгея и уроженец Смоленской области Алексей Ткачев - совершил подвиг 18 марта 1944 года. На высоте 100 метров самолет был подбит гитлеровцами, но, несмотря на это, летчики продолжили бой. Таранчиев направил горящий штурмовик в гущу вражеских танков. В результате было уничтожено несколько единиц боевой техники и погибло много немецких солдат.

Мемориальную доску изготовили в Кыргызстане и доставили в Смоленскую область.

"Делегация Кыргызстана возложила цветы к открытой мемориальной доске, посадила 10 тянь-шанских елей, привезенных из КР родственниками героя, провела встречу с поисковыми организациями Ярцевского района Смоленской области и обсудила вопросы сверки списков погибших воинов-кыргызстанцев", - говорится в сообщении.

Родственники Таранчиева пригласили жителей Капыревщинского посетить Беш-Кунгей с ответным визитом.

В рамках пребывания в Смоленской области делегация также посадила деревья на Алее мира в Смоленске, посетила захоронения погибших в годы ВОВ воинов-кыргызстанцев на территории Гагаринского и Вяземского районов.

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