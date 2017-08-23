Мать и сын погибли в ДТП под Бишкеком — фото страшной аварии

23 августа 2017, 11:39 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В результате автоаварии недалеко от Бишкека скончались два человека, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ результате автоаварии недалеко от Бишкека скончались два человека ДТП произошло сегодня примерно в 9.00 на 41-м километре трассы Бишкек - Чолпон-Ата. В сторону Иссык-Куля в Audi-100 ехали 37-летний водитель и его 68-летняя мать. Навстречу им двигался пьяный мужчина на Nissan, рассказали в УПМ.

"Машины столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что двигатель Nissan вылетел из моторного отсека на несколько десятков метров. Водитель Audi и его мать погибли на месте происшествия. Нарушитель с переломом ноги и ребер доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе.

По факту назначены все экспертизы. Ведется следствие.

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