Игорь Шестаков: Будущий премьер во многом будет заложником ситуации

23 августа 2017, 11:26 Комментарии

"СДПК заинтересована, чтобы сохранить пост премьер-министра за своим кандидатом. При этом возможно, что на кресло премьера будут претендовать и кандидаты от других фракций, однако вероятность их возможной победы крайне низка", – прокомментировал K-News политолог Игорь Шестаков.

Эксперт напомнил, что с 1 декабря этого года вступает в силу поправки в Конституцию, и премьер становится сильной ключевой фигурой не только в решении вопросов социально-экономического блока, но он будет влиять и на общественно политические вопросы, потому что Кыргызстан – парламентская республика.

"Как известно, при парламентаризме премьер не менее ключевая фигура, чем президент. И поэтому цена вопроса сегодня высока. Атамбаев подчеркивал, что власть не должна быть сосредоточена только в руках президента с этой идеей он и шел на проведение конституционной реформы", – пояснил Шестаков.

Политолог подчеркнул, сегодня выбор премьер-министра достаточно политизирован. Это связано с предстоящими выборами президента, который пройдут уже осенью этого года.

"На днях мы могли наблюдать в социальных сетях большой сброс компромата на одного из основных кандидатов на премьерское кресло от СДПК – Сапара Исакова. У нас за последнее время сменилось шесть премьеров, но такого черного пиара я не припомню. Это говорит о том, что пост премьер-министра сегодня рассматривается через призму предстоящий выборов. Эксперты уже говорят, что если кандидатура Сапара Исакова будет утверждена на пост премьер-министра, то будет создан тандем между президентом и премьером на предстоящие выборы", – добавил эксперт.

Шестаков также обратил внимание на тот факт, что внеочередное заседание Жогорку Кенеша 21 августа, о котором говорил Иса Омуркулов, не состоялось. По его мнению, это не случайность, и говорит о том, что в парламенте идут консультации и некие торги по поводу того кто должен стать премьером.

"Для того чтобы кандидат от СДПК победил им надо достигнуть консенсуса в этом вопросе. Только одних голосов СДПК недостаточно. Кандидатура Исакова непросто должна быть подержана коалицией большинства понятно, хотя их голосов и хватит. Но мне кажется, что очень важно заручится поддержкой Сапару Исакову и оппозиционной коалиции, потому что конечно, критика правительства только добавит кандидатам в президенты от оппозиции политических очков. А критиковать правительство есть за что", – отметил он.

По его словам, несмотря на то, что Сооронбай Жээнбеков справился с поставленными перед ним задачами в части стабилизации экономики в стране, есть другие ключевые чиновники, работа которых заставляет ожидать лучшего. В пример эксперт привел проблемы в сельском хозяйстве.

"Нельзя исключать, что у СДПК есть и другие кандидаты на пост главы кабинета министров, на случай если вариант Сапара Исакова будет, отвергнут большинством. Сложно сказать, кто может еще стать соискателем на кресло премьера от правящей партии, в их числе может быть и мэр Бишкека Албек Ибраимов, но я думаю, что он менее реальная кандидатура. Он не может даже навести порядок в городе. Что касается команды премьера, то многое будет зависеть от коалиционных договоренностей в парламенте. И будущий премьер во многом будет заложником ситуации. Большинство фракций поддержат того или иного кандидата только на выгодных для себя условиях. А это как раз портфели в министерствах и ведомствах, распределение между партийными кадрами должностей вице-премьеров", – заключил политолог Игорь Шестаков.

Напомним, накануне президент Атамбаев подписал указ, отправляющий правительство в отставку, в связи с тем, что уже экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков намерен участвовать как кандидат в выборах президента. Последний подал заявление об уходе с должности главы кабмина.

25 августа Жогорку Кенеш собирает внеочередную сессию, где будет обсуждать кандидатуру на пост премьер-министра страны.