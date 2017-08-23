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Бывший муж певицы Динары Акуловой арестован за мошенничество

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/abdumalik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444121-ru.html

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23 августа 2017, 11:07       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Абдумалик Шерматов, бывший муж эстрадной певицы Динары Акуловой, арестован по обвинению в мошенничестве, сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По ее данным, Шерматов задержан 15 августа на основании ранее поданного заявления о том, что в 2015 году он получил у заявительницы деньги на организацию концерта и пообещал вернуть после концерта. Однако она до сих пор не может получить свои деньги.
В милиции добавили, что решением суда он водворен в следственный изолятор до 2 сентября.
Сумма ущерба, как сообщается, составляет 600 тыс сомов.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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