Бывший муж певицы Динары Акуловой арестован за мошенничество

23 августа 2017, 11:07 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Абдумалик Шерматов, бывший муж эстрадной певицы Динары Акуловой, арестован по обвинению в мошенничестве, сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, Шерматов задержан 15 августа на основании ранее поданного заявления о том, что в 2015 году он получил у заявительницы деньги на организацию концерта и пообещал вернуть после концерта. Однако она до сих пор не может получить свои деньги.

В милиции добавили, что решением суда он водворен в следственный изолятор до 2 сентября.

Сумма ущерба, как сообщается, составляет 600 тыс сомов.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".