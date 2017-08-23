10.59: что обсуждала мужская компания в бишкекском баре

23 августа 2017, 10:59 Комментарии

У меня есть друзья бизнесмены, которые в советское время считались бы спекулянтами. Вчера мы бурно обсуждали новость о продаже MegaCom. Причем не сам факт продажи, а то, что простой байке хотел купить компанию в рассрочку на пять лет. Небось планировал потратиться за счет кредита Российской-Кыргызского фонда развития - таков был шуточный вердикт.

- Я готов купить в рассрочку "Кумтор"! - дерзко заявил продавец куриных яиц по прозвищу Боб.

- Ты что, бессмертный?- хором спросили у него.

Постепенно тема разговора сменилась - мы стали рассуждать о любви. Например, все были удивлены, что новость о мужчинах, занимавшихся в районе Ошского рынка тем, чего не было в СССР, набрала в десятки раз больше просмотров, чем фотографии соблазнительных моделей в нижнем белье.

Потом мы заговорили о политике. Например, гадали, кто будет новым главой правительства. Боб выразил общее мнение, что им станет Сапар Исаков. Аппарат президента может оказаться для него трамплином к посту премьера.

Что все это - тлен, понимаешь, читая новость о новом кладбище близ Бишкека. Но это не значит, что надо сидеть сложа руки, ожидая последнего путешествия. Надо оставить потомкам страну, за которую им не будет стыдно, например, сохранить ее животный мир, в частности, один из символов Кыргызстана - снежного барса.

Про ГСМ: бензин марки Аи-92 сегодня обойдется в 38,6 сома за литр, Аи-95 заливают по 41,2. Дизельное топливо на заправках "Газпрома" стоит 36,6 сома, автомобильный газ - 20,6.

Про валюту: доллар покупают за 68,47 сома, а продают за 68,74.

Небо сегодня ясное, дождя в столице не ожидается, но по республике синоптики прогнозируют шквальный ветер и осадки.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов, который желает всем вам жить в гармонии с собой и своими убеждениями

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