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Как живут снежные барсы — уникальное видео, снятое в горах Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444117-ru.html

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23 августа 2017, 11:15       Комментарии

В горах возле села Ананьево живут три снежных барса - Кунак, Алсу и Колючка. Когда-то звери попали в капканы браконьеров, и их пытались вывезти из страны, но на границе барсов изъяли и отправили в реабилитационный центр NABU.
Сейчас Кунаку и Алсу по 16 лет, Колючке - девять.
По словам работника центра Максима Дмитриченко, каждый день один барс съедает три килограмма мяса. Специально чтобы прокормить ирбисов, в предгорье выращивают ослов.
"У барсов остались природные инстинкты - они могут поймать и убить животное. Но мы все-таки сами разделываем ослов, так как, попав в вольер и пытаясь спастись, они будут обороняться и могут покалечить хищников", - рассказал Дмитриченко.
На воле снежные барсы живут около 10 лет, поэтому Кунак и Алсу считаются уже престарелыми особями. Четыре года назад в NABU было пять барсов, но двух отправили в Казахстан для проведения операций на глазах и они остались в местных зоопарках.
Помимо ирбисов, в центре есть рысь и редкие птицы. Зверей, способных выжить в диких условиях, после реабилитации выпускают в заповедники. За последние три года были спасены более 40 животных.
Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>
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