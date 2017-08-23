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Машины столкнулись лоб в лоб на трассе Бишкек-Торугарт, погиб один человек

Источник:
http://kabar.kg/news/mashiny-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444115-ru.html

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ДТП на трассе Бишкек – Торугарт: погиб водитель

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23 августа 2017, 10:38       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.2017 /Кабар/. Машины столкнулись лоб в лоб на автотрассе Бишкек – Торугарт, погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Авария произошла на 57 километре автодороги, где столкнулись "Ауди-80" и "Пассат-Б-3", в результате чего один из водителей погиб.
Тело погибшего К.В., водителя "Ауди-80", спасатели доставили в токмокский морг.
Имя водителя "Пассата Б-3" уточняется. Он госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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