Машины столкнулись лоб в лоб на трассе Бишкек-Торугарт, погиб один человек

23 августа 2017, 10:38 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.2017 /Кабар/. Машины столкнулись лоб в лоб на автотрассе Бишкек – Торугарт, погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Авария произошла на 57 километре автодороги, где столкнулись "Ауди-80" и "Пассат-Б-3", в результате чего один из водителей погиб.

Тело погибшего К.В., водителя "Ауди-80", спасатели доставили в токмокский морг.

Имя водителя "Пассата Б-3" уточняется. Он госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.