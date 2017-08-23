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Сотрудники МЧС придушили собаку по просьбе хозяев – она вышла из-под контроля

Источник:
http://kabar.kg/news/pod-bishk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444114-ru.html

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Пес вилял хвостом перед смертью — ветеринар об отстреле собак в Бишкеке

23 августа 2017, 10:42       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Жители жилмасива Алтын-Ордо в пригороде Бишкека попросили спасателей МЧС усмирить их собаку, потому что она вышла из-под контроля.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в службу спасения обратились жители улицы №6 вышеуказанной местности и сообщили, что их собака перестала слушаться хозяев.
Испугавшись агрессии своего питомца, они вызвали спасателей, которые по их согласию придушили собаку бечёвкой.

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