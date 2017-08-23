Сотрудники МЧС придушили собаку по просьбе хозяев – она вышла из-под контроля

23 августа 2017, 10:42 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Жители жилмасива Алтын-Ордо в пригороде Бишкека попросили спасателей МЧС усмирить их собаку, потому что она вышла из-под контроля.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в службу спасения обратились жители улицы №6 вышеуказанной местности и сообщили, что их собака перестала слушаться хозяев.

Испугавшись агрессии своего питомца, они вызвали спасателей, которые по их согласию придушили собаку бечёвкой.