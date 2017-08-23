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"Барселона" подала в суд на Неймара за нарушение условий контракта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/barselona...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444113-ru.html

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23 августа 2017, 10:46       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17/ Кабар/. "Барселона" сообщила во вторник, что подала в суд на бразильского полузащитника Неймара, обвиняя футболиста в нарушении условий контракта и требуя, чтобы он выплатил 8,5 миллиона евро и вернул бонус за лояльность, полученный после того, как в октябре прошлого года игрок продлил контракт с каталонским клубом, пишет Reuters.
В начале августа Неймар перешел в парижский "ПСЖ".
Каталонский клуб просит выплатить ему дополнительные 10 процентов из-за задержки в удовлетворении требований, которые были предъявлены Неймару 11 августа.
"Барселона" приняла эти меры для защиты своих интересов после расторжения контракта Неймара спустя лишь несколько месяцев после продления его контракта до 2021 года", - говорится в заявлении клуба.
Стоимость трансфера Неймара в "ПСЖ" стала рекордной в истории футбола - 222 миллиона евро ($261,07 миллиона).

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