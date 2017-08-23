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Грабитель в американском Нью-Мексико напал на футболистов и был избит

Источник:
http://kabar.kg/news/grabitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444112-ru.html

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23 августа 2017, 10:57       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, три спортсмена избили грабителя, который пытался отобрать у них автомобиль, сообщает Fox News.
Игроки в американский футбол согласились подвезти 20-летнего Ангело Дрю Мартинеза. Во время поездки он достал пистолет и велел им выйти из машины. Они послушались, но затем один из футболистов заметил, что Мартинез неумело обращается с оружием.
Он снова сел в машину и ударил грабителя по лицу. После этого к драке присоединились другие спортсмены, пишет lenta.ru.
На полицейской фотографии, сделанной после задержания, лицо Мартинеза покрыто разноцветными синяками и ссадинами, а веки опухли и перестали открываться. В полиции утверждают, что пистолет, которым он угрожал футболистам, был игрушечным. Мартинез обвиняется в четырех вооруженных нападениях и попытке совершения уголовного преступления.
Средний рост профессионального игрока в американский футбол превышает два метра, а вес — 100 килограммов.

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