На пьяного водителя "Мерседеса", сбившего 3-х женщин и ребенка, завели дело

23 августа 2017, 10:31 Комментарии

На водителя, сбившего 22 августа в селе Нижний Чуй Чуйской области насмерть четверых человек, завели уголовное дело. Об этом "ВБ" сообщили в УПМ ГУВД Чуйской области.

По данным правоохранителей, владелец автомашины марки "Мерседес" не справился с управлением и наехал на группу людей, стоявших на обочине. В результате наезда на месте от полученных травм скончались три человека.

В материалах дела указывается, что женщины возвращались с ярмарки и ждали общественный транспорт. В это время водитель иномарки, не справившись с управлением, выехал на узкой трассе на встречную полосу движения. После чего совершил наезд на стоявших на обочине людей.

"В настоящее время по факту ДТП назначены судебно-медицинская, трасологическая и автотехническая экспертизы. Проверка на алкоголь показала, что водитель автомашины "Мерседес" находился за рулем в нетрезвом состоянии. Следственным отделом Сокулукского РОВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по нескольким частям статьи 281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц") УК КР", - сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.

Сейчас 62-летний водитель задержан и водворен в ИВС Чуйской области. Ведется следствие.