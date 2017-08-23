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На пьяного водителя "Мерседеса", сбившего 3-х женщин и ребенка, завели дело

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365204_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444111-ru.html

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Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулуке, был пьян — МВД

В Сокулуке Mercedes сбил людей на остановке: погибли 3 женщины и ребенок

23 августа 2017, 10:31       Комментарии

На водителя, сбившего 22 августа в селе Нижний Чуй Чуйской области насмерть четверых человек, завели уголовное дело. Об этом "ВБ" сообщили в УПМ ГУВД Чуйской области.
По данным правоохранителей, владелец автомашины марки "Мерседес" не справился с управлением и наехал на группу людей, стоявших на обочине. В результате наезда на месте от полученных травм скончались три человека.
В материалах дела указывается, что женщины возвращались с ярмарки и ждали общественный транспорт. В это время водитель иномарки, не справившись с управлением, выехал на узкой трассе на встречную полосу движения. После чего совершил наезд на стоявших на обочине людей.
"В настоящее время по факту ДТП назначены судебно-медицинская, трасологическая и автотехническая экспертизы. Проверка на алкоголь показала, что водитель автомашины "Мерседес" находился за рулем в нетрезвом состоянии. Следственным отделом Сокулукского РОВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по нескольким частям статьи 281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц") УК КР", - сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.
Сейчас 62-летний водитель задержан и водворен в ИВС Чуйской области. Ведется следствие.

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