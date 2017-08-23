Адахан Мадумаров сдал подписные листы в Центризбирком

23 августа 2017, 10:41 Комментарии

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров сдал в Центризбирком более 43 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вчера, 22 августа, команда Мадумарова предоставила 43 871 подписной лист. Рабочая группа должна проверить подлинность представленных подписей в течение 10 дней, и, если нет нарушений, ЦИК должен зарегистрировать кандидатуру Мадумарова. Ранее он уже прошел тестирование по госязыку и выполнил другие требования Центризбиркома.

Напомним, вскоре после выдвижения своей кандидатуры в предстоящих выборах он объявил об объединении с кандидатами Бакытом Торобаевым, Акматбеком Келдибековым и Камчыбеком Ташиевым для поддержки единого кандидата, имя которого еще не сообщается.