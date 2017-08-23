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Адахан Мадумаров сдал подписные листы в Центризбирком

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365201_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444109-ru.html

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23 августа 2017, 10:41       Комментарии

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров сдал в Центризбирком более 43 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Вчера, 22 августа, команда Мадумарова предоставила 43 871 подписной лист. Рабочая группа должна проверить подлинность представленных подписей в течение 10 дней, и, если нет нарушений, ЦИК должен зарегистрировать кандидатуру Мадумарова. Ранее он уже прошел тестирование по госязыку и выполнил другие требования Центризбиркома.
Напомним, вскоре после выдвижения своей кандидатуры в предстоящих выборах он объявил об объединении с кандидатами Бакытом Торобаевым, Акматбеком Келдибековым и Камчыбеком Ташиевым для поддержки единого кандидата, имя которого еще не сообщается.

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