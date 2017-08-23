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В Ошской области найдены два утопленника. Один висел на железном выступе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365202_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444108-ru.html

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23 августа 2017, 10:49       Комментарии

В Ошской области и в южной столице Кыргызстана найдены два утопленника, мужчина и женщина. Об этом информирует пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, тело женщины в возрасте 40-50 лет обнаружили в канале Отуз Адыр в Кара-Сууйском районе. Найденный труп был передан в правоохранительные органы.
В городе Ош был обнаружен еще один предположительно утопленник. Как отметили в МЧС, поступила информация о том, что в канале Увам по улице Курманжан Датки обнаружено тело. Очевидцы заявили, что труп мужчины азиатской внешности висел на железном выступе.
Спасатели МЧС передали тело сотрудникам ГУВД Оша.

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