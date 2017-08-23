Машина влетела в бетонную стену — смертельное ДТП в Ошской области

23 августа 2017, 10:30 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Ошской области автомобиль врезался в бетонную стену, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.

ДТП произошло 22 августа примерно в 14.30 в селе Фуркат Кара-Сууйского района.

"Водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, и машина врезалась в бетонную стену. Известно, что мужчина скончался в реанимации местной больницы. Пострадали пять пассажиров", - рассказал собеседник.

По факту назначены необходимые экспертизы. Идет следствие.

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