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В Кыргызстане возобновили работу 32 предприятия

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444106-ru.html

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23 августа 2017, 10:35       Комментарии

В Кыргызстане возобновили работу 32 предприятия промышленности по угольной отрасли, производству пищевых продуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, мебели и другой промышленной продукции.
За 7 месяцев 2017 года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 124,7 млрд сомов, производство к уровню аналогичного периода 2016 года увеличилось на 32,9%, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 70,1 млрд сомов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение составило 22,3%.Таким образом правительству КР удалось добиться перелома ситуации. По словам экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, за первое полугодие этого года удалось достичь хороших макроэкономических показателей.
Следует отметить, что с начала 2016 года наблюдалось снижение промышленного производства. Так, по итогам 4 месяцев 2016 года спад промышленности составлял 26%. Но уже, по итогам 2016 года промышленными предприятиями было произведено продукции на сумму 205,3 млрд сомов и достигнут положительный рост объема промышленной продукции на уровне 4,9%, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 108 млрд сомов, по сравнению с 2015 годом он увеличился на 4,8%.
В 2016 году запущено 73 малых и средних предприятия в регионах по выпуску строительных материалов, резино-пластмассовых изделий, мебели, швейной продукции и другой промышленной продукции, создано 489 рабочих мест.

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