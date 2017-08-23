Омурбек Бабанов провел переговоры в Москве

23 августа 2017, 10:24 Комментарии

Один из наиболее сильных кандидатов на пост президента Кыргызстана, лидер фракции "Республика" Омурбек Бабанов 19−20 августа провел переговоры в Администрации президента России в Москве, пишет ИА REGNUM, со ссылкой на собственные источники.

Содержание переговоров, а также их итог пока неизвестны. Между тем на странице политика в Инстаграмме опубликованы фотографии, сделанные в Москве, в итальянском ресторане на Патриарших прудах в компании с работающими там кыргызстанцами.

"Всегда встречая своих земляков, я восхищаюсь их достижениями. В итальянском ресторане на Патриарших прудах 19 кыргызстанцев занимают ведущие позиции, в том числе и шеф-повара. А кыргызстанские события всегда в центре их внимания!" – написал Омурбек Бабанов.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Омурбек Бабанов входит в группу наиболее сильных кандидатов.

В последнем своем интервью изданию "Эксперт" он рассказал о том, что предложил России создать еще одну военную базу в Кыргызстане.