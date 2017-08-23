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Омурбек Бабанов провел переговоры в Москве

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444105-ru.html

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23 августа 2017, 10:24       Комментарии

Один из наиболее сильных кандидатов на пост президента Кыргызстана, лидер фракции "Республика" Омурбек Бабанов 19−20 августа провел переговоры в Администрации президента России в Москве, пишет ИА REGNUM, со ссылкой на собственные источники.
Содержание переговоров, а также их итог пока неизвестны. Между тем на странице политика в Инстаграмме опубликованы фотографии, сделанные в Москве, в итальянском ресторане на Патриарших прудах в компании с работающими там кыргызстанцами.
"Всегда встречая своих земляков, я восхищаюсь их достижениями. В итальянском ресторане на Патриарших прудах 19 кыргызстанцев занимают ведущие позиции, в том числе и шеф-повара. А кыргызстанские события всегда в центре их внимания!" – написал Омурбек Бабанов.
Напомним, президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Омурбек Бабанов входит в группу наиболее сильных кандидатов.
В последнем своем интервью изданию "Эксперт" он рассказал о том, что предложил России создать еще одну военную базу в Кыргызстане.

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