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13-я Международная специализированная выставка-ярмарка «АгроПродЭкспо-2017»

 

Источник:
http://www.agro.kg/ru/agro_exh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444104-ru.html

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23 августа 2017, 10:45       Комментарии

Дата проведения: 
21 сентября-25 сентября 2017 г.
О выставке:
 
Дата основания: 2005 год.
Периодичность: ежегодно.
Общая площадь: 1400 кв.м.
Количество участников: 60 очных и заочных компаний-участниц.
Количество стран-участниц: 7
Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики.
События выставки: В рамках выставки пройдут презентации компаний.
Место проведения: Кыргызская Республика, Бишкек, Дворец спорта им.Кожомкула.
 
            Выставка «АгроПродЭкспо – 2017» является единственным, специализированным событием в области перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, упаковки и технологий на территории Кыргызской Республики.
Компаниям – участницам выставки «АгроПродЭкспо– 2017» предоставляется уникальная возможность продемонстрировать выпускаемую и дистрибуционную продукцию, встретить лично своих партнеров и клиентов. В деловой части программы выставки предусмотрены встречи специалистов, переговоры, проведение презентаций компаний-производителей.
Как правило, во время проведения выставок-ярмарок участники - производители, поставщики и другие заинтересованные стороны получают возможность воочию увидеть продукцию, провести плодотворные переговоры и заключить выгодные сделки с потенциальными партнерами.
Мы уверены, что в рамках выставки «АгроПродЭкспо - 2017» участники достигнут эффективных результатов в виде взаимовыгодных контрактов и соглашений о сотрудничестве с будущими партнерами, приобретут потенциальных потребителей своей продукции, проинформируют деловое сообщество стран-участниц выставки о своей компании и продукции. 
 
Контактные данные организаторов:
Айдай Султанбекова
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
г.Бишкек, 720001, ул. Киевская 107
тел.: +996 312 610120

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