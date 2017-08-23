13-я Международная специализированная выставка-ярмарка «АгроПродЭкспо-2017»

23 августа 2017, 10:45 Комментарии

Дата проведения:

21 сентября-25 сентября 2017 г.

О выставке:



Дата основания: 2005 год.

Периодичность: ежегодно.

Общая площадь: 1400 кв.м.

Количество участников: 60 очных и заочных компаний-участниц.

Количество стран-участниц: 7

Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики.

События выставки: В рамках выставки пройдут презентации компаний.

Место проведения: Кыргызская Республика, Бишкек, Дворец спорта им.Кожомкула.



Выставка «АгроПродЭкспо – 2017» является единственным, специализированным событием в области перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, упаковки и технологий на территории Кыргызской Республики.

Компаниям – участницам выставки «АгроПродЭкспо– 2017» предоставляется уникальная возможность продемонстрировать выпускаемую и дистрибуционную продукцию, встретить лично своих партнеров и клиентов. В деловой части программы выставки предусмотрены встречи специалистов, переговоры, проведение презентаций компаний-производителей.

Как правило, во время проведения выставок-ярмарок участники - производители, поставщики и другие заинтересованные стороны получают возможность воочию увидеть продукцию, провести плодотворные переговоры и заключить выгодные сделки с потенциальными партнерами.

Мы уверены, что в рамках выставки «АгроПродЭкспо - 2017» участники достигнут эффективных результатов в виде взаимовыгодных контрактов и соглашений о сотрудничестве с будущими партнерами, приобретут потенциальных потребителей своей продукции, проинформируют деловое сообщество стран-участниц выставки о своей компании и продукции.



Контактные данные организаторов:

Айдай Султанбекова

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

г.Бишкек, 720001, ул. Киевская 107

тел.: +996 312 610120