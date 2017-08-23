Повестка "Евразийской недели" в Астане: Что будут обсуждать участники?

23 августа 2017, 10:13 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Вчера в конференц-зале культурного центра "Рух Ордо" в Чолпон-Ате состоялось закрытое заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьер-министров стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саргсян, на совещании был обсужден ряд вопросов по реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.

"Мы перед советом провели совещание по цифровой повестке. Вы знаете, что мы готовим основной набор по реализации данного проекта до 2025 года, и нам необходимо на этом этапе согласовать позиции сторон. Мы сегодня обсудили семь принципиальных вопросов, где была необходима такая позиция согласования. Я могу сказать, что у нас есть уже общее понимание по основному движению вперед. Мы договорились, что этот диалог мы продолжим в Астане в рамках "Евразийской недели", где уже уточним все формулировки основных направлений и придем к пониманию, как этот документ мы будем продвигать дальше, и это будет логическим продолжением дискуссии, которую мы начали здесь на Иссык-Куле", - рассказал Саргсян.

"Евразийская неделя" – это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия. Инициатива создания "Евразийской недели" утверждена решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС в мае 2015 года.

Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой, на которой деловые и экспертные круги, органы власти стран Союза и третьих стран могли бы обсудить актуальные прикладные вопросы экономического развития в условиях глобальных вызовов и совместно вырабатывать стратегические решения.

Форум "Евразийской недели - 2017" пройдет с 24 по 26 августа в Астане.