Таможенники Баткена пресекли контрабанду дверей на сумму свыше 113 тыс сомов

23 августа 2017, 10:31 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Баткене таможенниками был предотвращен факт по незаконному ввозу дверей кустарного производства.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР, в районе села Алга Баткенской области на автодороге Баткен-Ош была остановлена и проверена машина "Хундай - Портер" под управлением гражданина Кыргызстана А.у.Д.

Сотрудниками Оперативной таможни "Юг" при осмотре грузового отсека машины был обнаружен товар: деревянные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении. Общая стоимость товара составила 113 950 сомов.

Сообщается, что материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для ведения следствия.