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Пешком от Баткена до Чолпон-Аты — эстафета почти на 1,5 тыс км проходит в КРПешком от Баткена до Чолпон-Аты — эстафета почти на 1,5 тыс км проходит в КР

Таможенники Баткена пресекли контрабанду дверей на сумму свыше 113 тыс сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444101-ru.html

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КамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в Баткене

23 августа 2017, 10:31       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Баткене таможенниками был предотвращен факт по незаконному ввозу дверей кустарного производства.
Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР, в районе села Алга Баткенской области на автодороге Баткен-Ош была остановлена и проверена машина "Хундай - Портер" под управлением гражданина Кыргызстана А.у.Д.
Сотрудниками Оперативной таможни "Юг" при осмотре грузового отсека машины был обнаружен товар: деревянные двери с коробкой кустарного производства в количестве 53 штук без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении. Общая стоимость товара составила 113 950 сомов.
Сообщается, что материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для ведения следствия.

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