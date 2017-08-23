Шумиха вокруг "Сентября": что остается за кадром?

23 августа 2017, 9:48 Комментарии

Решением районного суда Бишкека закрыто вещание телеканала "Сентябрь". Если исходить из сообщений СМИ, поводом для такого жесткого вердикта стало выступление в эфире этого телеканала экс–начальника УВД Ошской области Абдылда Капарова.

Этот человек в интервью "Сентябрю" заявил, что в одной из школ Араванского района исполняется гимн Узбекистана. Кто хорошо знает ситуацию в южных областях Кыргызстана, тот поймет, какой резонанс вызвало это заявление Капарова.

Только начали заживать раны после страшных июньских событий 2010 года, зачинщиками которых стали такие сепаратисты, как Кадыржан Батыров и другие, и тут из уст Капарова звучит такое сообщение. По сути, этот человек снова пытался разжечь огонь вражды между кыргызами и этническими узбеками. Благо, органы прокуратуры и правоохранительные органы среагировали оперативно. Они выяснили, что Капаров просто соврал, только вот с какой целью? В итоге за разжигание межнациональной розни этот бывший правоохранитель был привлечен к суду и осужден на 4 года.

Не нам судить, насколько вердикт судьи Первомайского райсуда Бишкека был адекватным. И те, кто пытается поднять шумиху вокруг судебного решения, должны прекрасно понимать, что вердикт может быть оспорен только законным путем в вышестоящей судебной инстанции. Все остальные действия не в рамках закона называются давлением на суд в правовом государстве, к которому часто апеллируют оппозиция и представители НПО.

Стоит ли напомнить этим господам положения Конституции любой страны о жестком отношении к разжиганию межнациональной вражды, к проповедованию нацистской идеологии и уголовном преследовании за такие дела?

В этих статья Основного закона заключен трагический опыт человечества, звучит голос миллионов погибших в фашистских концлагерях, жертв геноцида в разных частях мира. И когда за попытки столкнуть народы судят, это строго надо поддерживать. Благодушие в отношении лиц, которые откровенно сеют вражду между представителями различных наций, оборачивается страшной трагедией. И если кто-то называет "жёсткими" решения судов за распространение экстремистских идей, покушением на свободу слова, то они просто занимаются демагогией.

Может быть, такие решения судов в отношении тех, кто готов ради своих амбиций разрушить межнациональный мир, как раз и защищают свободу слова. Так как, когда будет поздно и запылает огонь межэтнических войн, ни о какой свободе слова не может идти и речи. Вспомните историю фашистской Германии, а ведь все начиналось с бреда художника-неудачника Адольфа Гитлера, на которого старались не обращать внимания.

Один из аргументов представителей "Сентября" - нынешний телеканал не имеет никакого отношения к тому телеканалу "Сентябрь". Мол, тот канал, в эфире которого прозвучало заявление Капарова, был аналоговым, а нынешний – цифровым. В этом вопросе надо послушать и доводы Генпрокуратуры. Если у надзорного органа есть серьезные основания считать нынешний "Сентябрь" правопреемником того, то просто надо быть честным и признать вину. Тем более что все телеканалы перешли на цифровое вещание, так как прекратилась работа в аналоговом режиме.

Есть еще один нюанс. Когда говоришь и требуешь законности, то сам должен демонстрировать законопослушность. К сожалению, защитники законности в лице оппонентов власти часто требуют одностороннего соблюдения законов, то есть со стороны власти. Вот яркий пример. Комментарии по судебному процессу в отношении "Сентября" активно в соцсетях обсуждала Кайыргуль Урумканова, в титрах отмечается, что она представитель телеканала. И тут возникают вопросы. Как ранее сообщали СМИ, Урумканова, она же Орозбай кызы Кайыргуль, согласно данным телефонного справочника Жогорку Кенеша занимает должность старшего консультанта в секретариате фракции "Ата Мекен".

По реестру государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики должность Урумкановой отнесена к административным государственным должностям.

Данный реестр был утвержден Указом президента Кыргызстана "Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики" от 31.01.2017 года УП №17. Согласно Положению об аппарате Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, утвержденному распоряжением торага ЖК КР от 27 февраля 2012 года, Кайыргуль Урумканова, она же Орозбай кызы Кайыргуль, является госслужащей. Это обстоятельство предполагает определенные ограничения, связанные с прохождением службы в государственных органах. Действует запрет на занятие коммерческой деятельностью, на занятие должностей в частных структурах. А телеканал "Сентябрь" - коммерческая компания, частная собственность близких Омурбека Текебаева.

Между тем по статье 3 сфера действия Закона "О государственной службе" распространяется на государственных служащих, занимающих административные государственные должности, то есть и на должность Урумкановой (Орозбай кызы).

Согласно статье 11 госслужащий не может заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, лично участвовать в управлении хозяйствующими субъектами, независимо от их организационно-правовых форм, а также использовать свое служебное положение для содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности с получением в обмен за это любых прямых или косвенных выгод для государственного служащего или членов его семьи. Таким образом, К. Урумканова, она же Орозбай кызы Кайыргуль, нарушила ряд статей закона о госслужбе