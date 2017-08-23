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Юристы бесплатно проконсультируют жителей Чуйской и Ошской областей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365200_ur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444099-ru.html

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23 августа 2017, 9:57       Комментарии

С 23 по 30 августа юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юридическую помощь гражданам Чуйской и Ошской областей.
Напомним, "Автобус солидарности" был запущен Министерством юстиции Кыргызстана в июле 2016 года. В рамках проекта группа юристов выезжает на места на специальном транспортном средстве и предоставляет консультации по юридическим вопросам (составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформление наследства, взыскание алиментов, семейные и трудовые споры), а также дает разъяснения по законодательству.
За 2016 год осуществлены выезды в 350 населенных пунктов Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей, в ходе которых проконсультировано около 4000 граждан. Данный проект продолжает работать и в 2017 году в указанных областях.
Министерство юстиции информирует, что с 23 по 30 августа юристы "Автобуса солидарности" предоставят бесплатную юридическую консультацию гражданам следующих айыл окмоту:
Чуйского района Чуйской области
<li>23 августа 2017 г. - в 10.00 в здании Кош-Коргонского айыл окмоту;</li><li>23 августа 2017 г. - в 14.00 в здании Чуйского айыл окмоту;</li><li>25 августа 2017 г. - в 10.00 в здании Онбир-Жылгынского айыл окмоту;</li><li>25 августа 2017 г. - в 14.00 в здании Шамшинского айыл окмоту;</li><li>28 августа 2017 г. - в 10.00 в здании Ибраимовского айыл окмоту;</li><li>28 августа 2017 г. - в 14.00 в здании Кегетинского айыл окмоту;</li><li>30 августа 2017 г. - в 10.00 в здании Буранинского айыл окмоту;</li><li>30 августа 2017 г. - в 14.00 в здании Ак-Бешимского айыл окмоту.</li>
Ноокатского района Ошской области
<li>24 августа 2017 г. - в 10.00 в здании Кок-Жарского айыл окмоту;</li><li>24 августа 2017 г. - в 14.30 в здании Найманского айыл окмоту;</li><li>25 августа 2017 г. - в 10.00 в здании Бельского айыл окмоту;</li><li>25 августа 2017 г. - в 14.00 в здании Гулистанского айыл окмоту;</li><li>29 августа 2017 г. - в 10.00 в здании Джаны-Ноокатского айыл окмоту;</li><li>29 августа 2017 г. - в 14.30 в здании Мирмахмудовского айыл окмоту.</li>

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