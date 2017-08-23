Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Повестка "Евразийской недели" в Астане: Что будут обсуждать участники?Повестка "Евразийской недели" в Астане: Что будут обсуждать участники?В Оше пьяный мужчина угнал самосвал и повредил газопроводную трубуВ Оше пьяный мужчина угнал самосвал и повредил газопроводную трубу

На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365197_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444098-ru.html

Похожие новости

Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулуке, был пьян — МВД

Среди пострадавших в ДТП в Турции кыргызстанцев нет, - МИД

МИД уточняет, есть ли граждане Кыргызстана среди пострадавших в ДТП в Турции

ДТП в Бишкеке. Один человек погиб

Аделина Назарова, пострадавшая в ДТП, все еще в коме, но ей больше не требуется кровь

23 августа 2017, 10:11       Комментарии

462 человека получили ранения в ходе фестиваля метания камней Gotmar в Индии, трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету India Today.
Традиционное ежегодное действо проводится уже более трех веков. Во время фестиваля жители деревень Саваргаон и Пандхурна выходят на берега реки Джаан, по сигналу спортсмены бросаются к островку посередине, чтобы сорвать висящий на дереве флаг. При этом оставшиеся на берегу закидывают соперников камнями. Издание отмечает, что известны случаи, когда праздник заканчивался смертью одного или нескольких участников.
Считается, что эта традиция появилась после того, как юноша из Пандхурны похитил девушку. Пока они пересекали реку, их закидывали камнями, пока жители Пандхурны не пришли им на помощь.
В этом году действо переросло в беспорядки. После того как собравшиеся начали кидать камни в полицейских и врачей, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум