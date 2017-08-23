В Чолпон-Ате определили принципы сближения акцизной политики стран ЕАЭС

23 августа 2017, 10:16 Комментарии

На заседании ЕЭК в Чолпон-Ате члены коллегии определили принципы единого регулирования акцизной политики. Об этом по итогам заседания сообщил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

По его словам, члены коллегии заслушали ход работы по расширению внешнего сотрудничества ЕАЭС. Сейчас идут переговоры и консультации с Индией, Сингапуром и Израилем о создании зоны свободной торговли.

"Есть несколько аспектов. Первое - это наш внешний трек. Мы доложили членам совета о переговорном процессе. Новые треки задаем по Сингапуру. Мы приняли решение по Корее продолжить работу с нашими корейскими коллегами. Заслушали ход переговоров с Израилем. У нас есть мандат о том, что мы должны заключить договор о зоне свободной торговли с Израилем," - сообщил он.

Существенной проблемой называется единая акцизная политика и контроль товаров на рынке ЕАЭС.

"У нас есть вопросы, которые мы уже давно обсуждаем. Это акцизная политика. Надо, чтобы была согласованная политика по акцизам. Это прежде всего касается алкогольной продукции и табака. Нужно согласовать наши подходы и стратегии с тем, чтобы поэтапно сближать акцизные сборы, и чтобы не было мотивации для "серой", теневой экономики. Мы здесь определили принципы, которые позволят сблизить наши страны. Следующий трек - это вопрос прослеживаемости и маркировки товаров. Мы обсудили концептуальные вопросы, как найти общие принципы, чтобы были выстроены, с одной стороны, системы, не ограничивающие национальное правительство в своих интересах. И при этом, с другой стороны, чтобы – и желательно по большом аспекту товаров – у нас была согласованная политика по номенклатуре, на какой технологической платформе мы будем вести эту маркировку, чтобы обмен данными проходил без ограничений", - пояснил Тигран Саркисян.

Он отметил, что в целом в ЕАЭС существует около 60 барьеров, по которым разрабатываются дорожные карты.

Сегодня коллегия в Чолпон-Ате продолжит свою работу и рассмотрит принципы разделения этих препятствий, их изъятие и ограничения. Также участники совещания обсудят предложения по внесению изменений в Договор о ЕАЭС в части функционирования внутреннего рынка союза.