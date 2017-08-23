В премьеры СДПК выдвигает Сапара Исакова — Омуркулов

23 августа 2017, 10:19 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Фракция СДПК выдвигает на должность премьер-министра руководителя аппарата президента Сапара Исакова, сообщили во фракции "Кыргызстан".

Сооронбай Жээнбеков после регистрации кандидатом в президенты подал в отставку. На 25 августа назначена внеочередная сессия Жогорку Кенеша, цель которой - сформировать новый состав правительства.

"В коалиции большинства идут консультации насчет единственного кандидата - Сапара Исакова, которого выдвинула фракция СДПК. Но вся процедура займет не один день, а несколько", - рассказали в "Кыргызстане".

Лидер коалиции большинства и фракции СДПК Иса Омуркулов подтвердил, что социал-демократы выдвинули Исакова.

Пять фактов о Сапаре Исакове, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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