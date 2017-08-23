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В премьеры СДПК выдвигает Сапара Исакова — Омуркулов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444096-ru.html

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Фракция СДПК 24 августа проведет заседание, где рассмотрит выдвижение кандидатуры на пост премьера

23 августа 2017, 10:19       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Фракция СДПК выдвигает на должность премьер-министра руководителя аппарата президента Сапара Исакова, сообщили во фракции "Кыргызстан".
Сооронбай Жээнбеков после регистрации кандидатом в президенты подал в отставку. На 25 августа назначена внеочередная сессия Жогорку Кенеша, цель которой - сформировать новый состав правительства.
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