Пешком от Баткена до Чолпон-Аты — эстафета почти на 1,5 тыс км проходит в КР

23 августа 2017, 10:23 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Бишкек прибыли участники международной факельной эстафеты дружбы и взаимопонимания "Бег мира - 2017", стартовавшей 10 августа в Баткене.

Мероприятие приурочено к 26-летию независимости КР.

Данная эстафета впервые объединила шесть областей страны: Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Таласскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую. Бегуны стартовали 10 августа в Баткене, пробежали через Ош, Джалал-Абад, Талас, Бишкек и 25 августа финишируют в Чолпон-Ате.

Протяженность забега составляет 1 419 километров. В эстафете участвуют спортсмены из Кыргызстана, России, Казахстана и Беларуси.

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