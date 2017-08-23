Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Таможенники Баткена пресекли контрабанду дверей на сумму свыше 113 тыс сомовТаможенники Баткена пресекли контрабанду дверей на сумму свыше 113 тыс сомовКыргызстан разгромил Узбекистан со счетом 11:2 на ЧМ по кок-бору в АстанеКыргызстан разгромил Узбекистан со счетом 11:2 на ЧМ по кок-бору в Астане

Пешком от Баткена до Чолпон-Аты — эстафета почти на 1,5 тыс км проходит в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444095-ru.html

Похожие новости

Таможенники Баткена пресекли контрабанду дверей на сумму свыше 113 тыс сомов

В Чолпон-Ате определили принципы сближения акцизной политики стран ЕАЭС

В Бишкек прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

В столицу прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

В Чолпон-Ате прошло открытие Недели российского кино

23 августа 2017, 10:23       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Бишкек прибыли участники международной факельной эстафеты дружбы и взаимопонимания "Бег мира - 2017", стартовавшей 10 августа в Баткене.
Мероприятие приурочено к 26-летию независимости КР.
Данная эстафета впервые объединила шесть областей страны: Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Таласскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую. Бегуны стартовали 10 августа в Баткене, пробежали через Ош, Джалал-Абад, Талас, Бишкек и 25 августа финишируют в Чолпон-Ате.
Протяженность забега составляет 1 419 километров. В эстафете участвуют спортсмены из Кыргызстана, России, Казахстана и Беларуси.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум