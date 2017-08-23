В Ошской области найдены тела двоих неизвестных

23 августа 2017, 9:56 Комментарии

В Ошской области найдены тела неизвестных мужчины и женщины, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, накануне в канале Отуз-Адыр Ошской области обнаружено тело неизвестной женщины 40-45 лет.

"Спасатели передали тело сотрудникам милиции. В тот же день, прохожие обнаружили тело мужчины, зацепившегося за металлический трос в канале Уван города Ош. Спасатели извлекли мужчину и передали сотрудникам милиции. Кроме того, 22 августа в реке Сокулук обнаружили тело 10-летней девочки. Родители заявили о пропаже ребенка 19 августа. Тело нашли накануне и передали родственникам", – говорится в сообщении.