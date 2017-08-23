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В Ошской области найдены тела двоих неизвестных

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-oshs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444093-ru.html

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23 августа 2017, 9:56       Комментарии

В Ошской области найдены тела неизвестных мужчины и женщины, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, накануне в канале Отуз-Адыр Ошской области обнаружено тело неизвестной женщины 40-45 лет.
"Спасатели передали тело сотрудникам милиции. В тот же день, прохожие обнаружили тело мужчины, зацепившегося за металлический трос в канале Уван города Ош. Спасатели извлекли мужчину и передали сотрудникам милиции. Кроме того, 22 августа в реке Сокулук обнаружили тело 10-летней девочки. Родители заявили о пропаже ребенка 19 августа. Тело нашли накануне и передали родственникам", – говорится в сообщении.

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