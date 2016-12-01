Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человекНа фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человекЮристы бесплатно проконсультируют жителей Чуйской и Ошской областейЮристы бесплатно проконсультируют жителей Чуйской и Ошской областей

В Оше пьяный мужчина угнал самосвал и повредил газопроводную трубу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444092-ru.html

Похожие новости

В ближайшие 12 лет Кыргызстаном будут править только мужчины — эксперт

Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулуке, был пьян — МВД

Мужчины занимались сексом в районе Ошского рынка — одного задержала милиция

Пьяный милиционер, ставший виновником смертельного ДТП, водворен в СИЗО и ожидает суда

В Екатеринбурге пьяный кыргызстанец на легковушке врезался в забор

23 августа 2017, 10:07       Комментарии

В Оше пьяный мужчина угнал "Камаз" и повредил газопроводную трубу, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, машина принадлежала муниципальному предприятию.
"Охранник, заметил, что самосвал кто-то завел и сразу же позвонил в милицию. Прибывшая на место патрульная милиция задержала пьяного угонщика. Им оказался житель Кадамжайского района Баткенской области, 1995 года рождения. По предварительным данным мужчина отдыхал вместе со знакомыми в расположенном рядом ресторане. Выпив изрядное количество алкоголя, он решил сесть за руль чужого авто. На момент угона кузов самосвала был поднятым, в результате угонщик повредил трубу газопровода и коммуникационные линии. Соседняя организация осталась без интернета", – говорится в сообщении.
Следственным отделом УВД Оша возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведутся следственные мероприятия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум