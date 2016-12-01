В Оше пьяный мужчина угнал самосвал и повредил газопроводную трубу

23 августа 2017, 10:07 Комментарии

В Оше пьяный мужчина угнал "Камаз" и повредил газопроводную трубу, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, машина принадлежала муниципальному предприятию.

"Охранник, заметил, что самосвал кто-то завел и сразу же позвонил в милицию. Прибывшая на место патрульная милиция задержала пьяного угонщика. Им оказался житель Кадамжайского района Баткенской области, 1995 года рождения. По предварительным данным мужчина отдыхал вместе со знакомыми в расположенном рядом ресторане. Выпив изрядное количество алкоголя, он решил сесть за руль чужого авто. На момент угона кузов самосвала был поднятым, в результате угонщик повредил трубу газопровода и коммуникационные линии. Соседняя организация осталась без интернета", – говорится в сообщении.

Следственным отделом УВД Оша возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведутся следственные мероприятия.