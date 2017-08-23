Итоги заседания коллегии ЕАЭК: важные аспекты прошедшей дискуссии

23 августа 2017, 9:55 Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Председатели коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян и Олег Панкратов подвели итоги закрытого заседания вице-премьер-министров стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Совещание Совета ЕЭК прошло вчера в конференц-зале культурного центра "Рух Ордо" в Чолпон-Ате. В нем приняли участие вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян.

По завершению заседания Саргсян и Панкратов подвели итоги дискуссий и рассказали об основных аспектах обсуждений.

По словам Панкратова, на повестке дня были обсуждены 20 вопросов. Очень большое внимание было уделено вопросам внешнего сотрудничества. Союз получает запросы от разных стран, процесс движется, и сегодня мы обсуждали директивы с тремя странами - это Израиль, Корея и Сингапур.

"Одним из серьезных и важных вопросов была также проработка положения о статусе наблюдателя, и диалог шел в том ключе, что мы должны предоставить преференциальный способ получения этого статуса для стран СНГ и, может быть, несколько более сложный способ получения статуса для третьих стран. Это позволит Союзу довольно глубоко интегрироваться с теми странами в зоне свободной торговли и, тем самым, повысить объем торговли", - рассказал Панкратов.

Саргсян также отметил еще пару дискуссионных аспектов, которые окажут положительное влияние экономической стабильности для стран Союза.

"У нас была обширная повестка, было обсуждено очень много концептуальных вопросов, и стоит выделить по ним несколько аспектов по внутреннему треку. Это вопросы, касающиеся акцизной политики. Мы обговорили вопросы по созданию согласованной работы по акцизам, и это, прежде всего, акцизы по алкогольной и табачной продукции. Согласование в этом плане подразумевает сближение стратегии акцизных сборов, что в последующем станет барьером для теневой экономики. И еще один аспект - это вопросы маркировки и ведение товарной номенклатуры согласно единой технологической платформе", - рассказал Саргсян.

Также он отметил, что обсуждение данных вопросов будет продолжено на Форуме "Евразийская неделя" в Астане, что станет продолжением дискуссионной площадки на Иссык-Куле.