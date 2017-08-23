Принявших участие в организации и проведении экспозиции "Алтайское кочевье" наградили от имени президента

23 августа 2017, 9:39 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Сапар Исаков наградил именными президентскими часами и вручил благодарственные письма от имени Президента Кыргызской Республики А.Атамбаева особо отличившимся строителям, дизайнерам, консультантам, работникам государственных органов и местного самоуправления за проведение работы по организации экспозиции "Алтайское кочевье" в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области, которая прошла 21-22 июля 2017 года.

Как сообщили в аппарате президента, в ходе проведения подготовительных мероприятий по организации экспозиции "Алтайское кочевье" была собрана специальная экспозиция "Алтайское кочевье", произведены арт-объекты, которые были установлены на территории центра, подготовлена культурно-этнографическая программа для туристов и гостей комплекса с установкой 30 юрт. Проведены ремонтно-строительные работы на участке и в здании Центра.

Форум "Алтайская Цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", где приняли участие более 150 участников из 12 стран, был проведен по инициативе Президента Кыргызской Республики А.Атамбаева. Также в рамках данного Форума был открыт Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датка в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датка в будущем призван стать уникальным центром науки и образования, демонстративной площадкой культур народов Алтайской цивилизации.

На сегодняшний день экспозицию посетило около 8500 человек. Экспозиция получила широкое освещение, высоко оценивается экспертами, и позитивно воспринимается гостями Центра.