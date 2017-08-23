Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ДТП на трассе Бишкек – Торугарт: погиб водительДТП на трассе Бишкек – Торугарт: погиб водительПринявших участие в организации и проведении экспозиции "Алтайское кочевье" наградили от имени президентаПринявших участие в организации и проведении экспозиции "Алтайское кочевье" наградили от имени президента

Штаб С.Жээнбекова обвинил Адиля Турдукулова в подмене понятий

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shtab-soo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444089-ru.html

Похожие новости

В соцсетях распространена неверная информация о выборной кампании С.Жээнбекова, - штаб

Глава ФУГИ: мне непонятны претензии российской компании по MegaCom

У нас сильный гражданский сектор с активной гражданской позицией - С.Жээнбеков

Президент А.Атамбаев принял прошение об отставке С.Жээнбекова с поста премьер-министра

С.Жээнбеков сообщил о сложении с себя полномочий премьера

23 августа 2017, 9:40       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В подмене понятий обвинил Штаб кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова одного из оппонентов власти Адиля Турдукулова. Основная претензия связана с заявлением А.Турдукулова относительно предсъездовской брошюры СДПК, которая была названа агитационным материалом. В заявлении Штаба С.Жээнбекова говорится:
"Неким Адилем Турдукуловым в социальных сетях распространена ложная информация о выборной кампании кандидата в Президенты Кыргызской Республики Сооронбае Жээнбекове.
21 августа 2017 года он вводит в заблуждение общественность, называя агитационным материалом предсъездовскую брошюру СДПК. Идет подмена понятий. При этом ему прекрасно известно, что подобные брошюры перед выдвижением своих кандидатов на выборы раздавались также другими политическими партиями: "Ак-Шумкар" (Т.Сариев), "Онугуу-Прогресс" (Б.Торобаев) и других, в том числе делегатам Курултая (О.Бабанов). На 16-м съезде СДПК, где брошюра с биографическими данными С.Жээнбекова была роздана делегатам, присутствовали члены ЦИК, которые посчитали данный материал соответствующим законодательству.
Сооронбай Жээнбеков был выдвинут 15 июля 2017 года кандидатом на пост Президента КР 16-м съездом СДПК. Соответственно, на момент получения брошюры делегатами перед началом работы съезда, С.Жээнбеков еще не был выдвинут. Более того, не мог быть создан на тот момент и избирательный фонд кандидата в Президенты. После 16-го съезда СДПК данный материал не имел распространения.
В связи с вышеизложенным, распространенная Адилем Турдукуловым информация является недостоверной и не соответствующей действительности".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум