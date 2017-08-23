Штаб С.Жээнбекова обвинил Адиля Турдукулова в подмене понятий

23 августа 2017, 9:40 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В подмене понятий обвинил Штаб кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова одного из оппонентов власти Адиля Турдукулова. Основная претензия связана с заявлением А.Турдукулова относительно предсъездовской брошюры СДПК, которая была названа агитационным материалом. В заявлении Штаба С.Жээнбекова говорится:

"Неким Адилем Турдукуловым в социальных сетях распространена ложная информация о выборной кампании кандидата в Президенты Кыргызской Республики Сооронбае Жээнбекове.

21 августа 2017 года он вводит в заблуждение общественность, называя агитационным материалом предсъездовскую брошюру СДПК. Идет подмена понятий. При этом ему прекрасно известно, что подобные брошюры перед выдвижением своих кандидатов на выборы раздавались также другими политическими партиями: "Ак-Шумкар" (Т.Сариев), "Онугуу-Прогресс" (Б.Торобаев) и других, в том числе делегатам Курултая (О.Бабанов). На 16-м съезде СДПК, где брошюра с биографическими данными С.Жээнбекова была роздана делегатам, присутствовали члены ЦИК, которые посчитали данный материал соответствующим законодательству.

Сооронбай Жээнбеков был выдвинут 15 июля 2017 года кандидатом на пост Президента КР 16-м съездом СДПК. Соответственно, на момент получения брошюры делегатами перед началом работы съезда, С.Жээнбеков еще не был выдвинут. Более того, не мог быть создан на тот момент и избирательный фонд кандидата в Президенты. После 16-го съезда СДПК данный материал не имел распространения.

В связи с вышеизложенным, распространенная Адилем Турдукуловым информация является недостоверной и не соответствующей действительности".