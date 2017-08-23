Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шумиха вокруг "Сентября": что остается за кадром?Шумиха вокруг "Сентября": что остается за кадром?В Бишкеке наградили отличившихся строителей, дизайнеров и других специалистов за организацию экспозиции "Алтайское кочевье" (фото)В Бишкеке наградили отличившихся строителей, дизайнеров и других специалистов за организацию экспозиции "Алтайское кочевье" (фото)

Дому престарелых в Бишкеке передали продукты питания

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/domu-pres...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444088-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке наградили отличившихся строителей, дизайнеров и других специалистов за организацию экспозиции "Алтайское кочевье" (фото)

В Бишкеке спасатели задушили собаку, напугавшую своих хозяев

ДТП на трассе Бишкек – Торугарт: погиб водитель

В Бишкек прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно

23 августа 2017, 9:47       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана навестили бабушек и дедушек, проживающих в Бишкекском Городском доме-интернате для престарелых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в пресс-службе Красного полумесяца.
Сообщается, что волонтеры и сотрудники привезли дому-интернату нескоропортящиеся продукты в виде гречки (6,7 кг), сахара (3.4 кг), макарон (15 кг), растительного масла, чая, риса (4 кг), различных круп, сладостей и хлеба.
"Это единственный интернат для пожилых людей в г.Бишкек, не считая пансионата"Ардагер". В данном интернате проживают 198 человек. Это и одинокие пожилые люди, старики с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, та помощь, которую мы привезли, не очень большая, но все-таки нужная для такого количества обитателей дома-интерната. А продукты пожертвовали неравнодушные жители столицы", - сообщают волонтеры.
Они отметили, что с 16 по 18 августа Красный Полумесяц Кыргызстана объявил акцию по сбору продуктов для дома престарелых в торговом центре "Бета-Сторес".
"В течение трех дней нашим сотрудникам и волонтерам удалось собрать необходимые продукты для бабушек и дедушек. Жители города не проходили мимо наших корзинок и с удовольствием оставляли продукты, которые впоследствии мы отвезли в Дом для престарелых людей. Ведь то, что является мелочью для нас, для малоимущих стариков становится большой ценностью", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум