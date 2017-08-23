Дому престарелых в Бишкеке передали продукты питания

23 августа 2017, 9:47 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана навестили бабушек и дедушек, проживающих в Бишкекском Городском доме-интернате для престарелых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в пресс-службе Красного полумесяца.

Сообщается, что волонтеры и сотрудники привезли дому-интернату нескоропортящиеся продукты в виде гречки (6,7 кг), сахара (3.4 кг), макарон (15 кг), растительного масла, чая, риса (4 кг), различных круп, сладостей и хлеба.

"Это единственный интернат для пожилых людей в г.Бишкек, не считая пансионата"Ардагер". В данном интернате проживают 198 человек. Это и одинокие пожилые люди, старики с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, та помощь, которую мы привезли, не очень большая, но все-таки нужная для такого количества обитателей дома-интерната. А продукты пожертвовали неравнодушные жители столицы", - сообщают волонтеры.

Они отметили, что с 16 по 18 августа Красный Полумесяц Кыргызстана объявил акцию по сбору продуктов для дома престарелых в торговом центре "Бета-Сторес".

"В течение трех дней нашим сотрудникам и волонтерам удалось собрать необходимые продукты для бабушек и дедушек. Жители города не проходили мимо наших корзинок и с удовольствием оставляли продукты, которые впоследствии мы отвезли в Дом для престарелых людей. Ведь то, что является мелочью для нас, для малоимущих стариков становится большой ценностью", - говорится в сообщении.