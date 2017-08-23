Доклад ВОЗ: самые "грязные" города мира

23 августа 2017, 9:50 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. Согласно предупреждениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение атмосферы представляет собой более значительную глобальную угрозу, чем вирусы Эбола и ВИЧ, пишет Gearmix.

По данным недавно опубликованного докладе ВОЗ, каждый четвертый летальный случай среди детей в возрасте до пяти лет в настоящее время связан с экологическими опасностями, такими как атмосферные выбросы и загрязненная вода.

В частности, в докладе говорится, что в начале нынешнего года уровни загрязнения атмосферы в Лондоне в определенные периоды были выше, чем в Пекине, причем источники этих загрязнений в британской столице часто превышали установленные законодательством лимиты. Впрочем, по данным ВОЗ, Лондон находится лишь в середине списка городов мира, ранжированных в порядке возрастания уровней загрязнения воздуха. Британская столица занимает 1 тысяча 338 место из почти 3 тысяч городов по всему миру, включенных в мониторинг этой международной организации.

В руководящих принципах ВОЗ говорится, что города должны стремиться к достижению ежегодного среднего значения концентрации твердых частиц ТЧ2.5 (исключительно мелкие частицы) не более 10 микрограммов на кубический метр воздуха. В 2013 году в Лондоне в 2013 году этот показатель составил 15 микрограммов на кубический метр, что гораздо ниже уровня загрязнения в Пекине – 85,2 мкг/м3.

Упомянутые частицы очень малы по диаметру и классифицируются многими ведущими организациями здравоохранения как канцерогенные. По оценкам экспертов, только в одной Британии с загрязнением воздуха связаны тысячи смертей в год.

По данным ВОЗ, самым загрязненным городом мира является иранский город Забол. Было установлено, что концентрация ТЧ2,5 в среднем в течение последнего года составляла там около 217 мкг/м3, иными словами, более чем в двадцать раз выше рекомендуемого предельного уровня.

Следующие два "рекордсмена" из списка ВОЗ находятся в Индии. Это города Гвалиор и Аллахабад. Примечательно, что первый неазиатский город с наивысшими показателями загрязнения – Баменда в Камеруне, занял лишь восьмое место в списке ВОЗ. Что касается Европы, то рекордсменом старого континента оказался город Тетово в Македонии, а за ним расположилась Тузла (Босния и Герцеговина).

Впрочем, учитывая, что эти рейтинги основаны на данных, полученных в 2013 году, ситуация с тех пор, возможно, изменилась. Кроме того, в любом из городов могут отмечаться значительно более высокие пиковые значения атмосферных выбросов, но в зачет идут среднегодовые цифры.

База данных ВОЗ ни в коей мере не может считаться исчерпывающим источником. Многие города в мире просто не в состоянии предоставить показатели загрязнения воздуха достаточного качества, чтобы они могли быть включены в этот перечень.

Впрочем, согласно имеющимся данным, наиболее вероятно, что повышенная концентрация ТЧ2,5, то есть превышение ее рекомендуемого уровня в 10 мкг/м3, характерна прежде всего для азиатских городов. Так, было установлено, что лишь четыре из 632 населенных пунктов в Азии имеют этот показатель ниже указанного допустимого предела. А это, в свою очередь, означает что атмосфера около 99,4 процента азиатских городов чрезмерно загрязнена.

Высока вероятность, что в африканских городах также превышены рекомендуемые предельные уровни загрязнений. Что же касается городов Океании, они, напротив, являются самыми чистыми.