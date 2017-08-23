В Бишкеке наградили отличившихся строителей, дизайнеров и других специалистов за организацию экспозиции "Алтайское кочевье" (фото)

23 августа 2017, 9:46 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков наградил именными президентскими часами и вручил благодарственные письма от имени президента Алмазбека Атамбаева особо отличившимся строителям, дизайнерам, консультантам, работникам государственных органов и местного самоуправления за проведение работы по организации экспозиции "Алтайское кочевье" в Центре кочевой цивилизации им.Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области, которая прошла 21-22 июля 2017 года.

Как сообщает 23 августа пресс-служба Аппарата президента, в ходе проведения подготовительных мероприятий по организации экспозиции "Алтайское кочевье" была собрана специальная экспозиция "Алтайское кочевье", произведены арт-объекты, которые были установлены на территории центра, подготовлена культурно-этнографическая программа для туристов и гостей комплекса с установкой 30 юрт. Проведены ремонтно-строительные работы на участке и в здании центра.

Форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", в котором приняли участие более 150 участников из 12 стран, был проведен по инициативе президента А.Атамбаева. В рамках данного форума был открыт Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области.

"Центр кочевой цивилизации им.Курманжан Датки в будущем призван стать уникальным центром науки и образования, демонстративной площадкой культур народов Алтайской цивилизации", - сказали в Аппарате президента.

На сегодняшний день экспозицию посетило около 8,5 тыс. человек.