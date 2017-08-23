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В Бишкек прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365199_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444085-ru.html

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23 августа 2017, 9:32       Комментарии

В Бишкеке на площади Ала-Тоо при поддержке мэрии столицы состоялась международная факельная эстафета дружбы и взаимопонимания "Бег мира-2017", которая приурочена к 26-летию независимости КР.
Данная эстафета впервые в Кыргызстане объединила 6 областей: Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Таласскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую. Бегуны стартовали 10 августа в городе Баткен, пробежали через Ош, Джалал-Абад, Талас, Бишкек и финишируют в городе Чолпон-Ата 25 августа.
Протяженность пробега составляет 1 419 км.
В пробеге участвуют спортсмены из стран СНГ - Кыргызстана, России, Казахстана, Беларуси.

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