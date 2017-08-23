В Казахстане хотят ввести штраф за отказ от вакцинации детей

23 августа 2017, 9:33 Комментарии

За уклонение от прививок родителям будет грозить штраф около 68 долларов. Министерство по делам религии и гражданского общества предлагает закрепить эту норму в проекте закона "О религиозной деятельности", который опубликовали на сайте ведомства.

Чиновники министерства ссылаются на то, что отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем. Только за 2016 год от прививок отказались более 9,5 тысячи родителей. Половина из них мотивировала отказ религиозными взглядами.

Среди других запланированных нововведений:

<li>Штраф 680 долларов тем руководителям религиозных объединений, которые будут вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних без письменного согласия обоих родителей.</li><li>Учеба в зарубежных религиозных вузах возможна будет только после получения религиозного образования в самом Казахстане и только в определенных учебных заведениях.</li><li>Введение запрета на ношение и использование внешних атрибутов: предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к "деструктивным идеологическим течениям".</li>

"Мы обсуждаем нормы, касающиеся внешнего проявления приверженности деструктивным течениям. И это – не только одежда. К примеру, свастика или колпаки "Ку-клукс-клана". Поэтому мы и обсуждаем, какие именно признаки считать деструктивными. Ношение хиджаба даже не рассматривается, потому что это часть одежды, которая не закрывает лицо. Никто не высказывает ничего против хиджаба. Нельзя путать хиджаб с паранджой или чадрой", – заявил министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Всего разработчики предлагают более 60 изменений и дополнений в 16 законов страны.

Законопроект вынесли на общественное обсуждение.