10 мыслей о танцах, протесте и суматохе хореографа Сайкал Жумалиевой

23 августа 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Сайкал Жумалиева

хореограф, танцовщица, блогер

Иногда я сама теряюсь, кто я есть. Мне хочется развиваться, и я себя вижу в очень разных областях, сферах. Я хочу быть режиссером, в то же время я хочу быть актрисой, я хочу и танцевать…

Как и все маленькие девочки, в детстве я мечтала быть супермоделью, певицей. Но потом я подросла, и мне вбивали, что я должна заниматься чем-то серьезным, потому что шоу-бизнес – это несерьезно. […] И я для себя решила, что это моя детская мечта.

Я пошла на танцы в возрасте 11 лет, и только тогда я поняла, что это мое. […] А потом это переросло в увлечение, без которого я себя не вижу.

Когда, например, наши девушки танцуют в каком-то женственном стиле, для наших мужчин, для нашего общества это выглядит как вызов.

Я все свои эмоции и чувства коплю в себе, и, когда танцую, это все у меня выходит через движения. Даже танец возле юрты, который всколыхнул все социальные сети, это и есть протест. Я хотела показать, что женщина в Кыргызстане может делать все, что ей хочется: танцевать, махать веником…

Я не скажу, что это видео перевернуло видение моих родителей. Они поняли, что я могу запротестовать на весь Кыргызстан, даже на весь СНГ, не побоюсь этого слова, но я всегда была такая. […] Они поняли, наверное, что я действительно не собираюсь замуж сейчас, но в глубине своей души они лелеют надежду, что я через год или через два выйду замуж.

Свобода для меня это не только выбирать то, что ты хочешь сделать, какое-то безумное действие. Нет. Свобода – это делать то, против чего, например, стоит общество.

Если у меня неделя прям забита, а потом неделю ничего не делаю, у меня начинается депрессия: "Зачем я существую? В чем смысл всей моей жизни?" А когда у меня очень много дел, я, наоборот, жалуюсь, что я ничего не успеваю, я не успеваю жить. Но на самом деле вот эта суматоха – это и есть для меня жизнь.

Иногда мне кажется, что я уже отжила свой век, что я уже такая премудрая женщина с сединой на висках. А иногда я чувствую себя подростком, который творит глупости.

Уехать за границу очень давно хочется, но я немножко не осмеливаюсь, потому что я боюсь. Боюсь, смогу ли я там освоиться, боюсь оставлять здесь родителей. […] Вообще очень много вещей, которые я хотела бы, но боюсь сделать.

У нас в Кыргызстане ты не можешь самореализоваться в той полной мере, в которой бы тебе хотелось. […] Хочется просто свободы, наверное, поэтому я и хочу туда, где все это не запрещается.