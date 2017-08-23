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Две машины столкнулись лоб в лоб близ Токмока — погиб водитель

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444082-ru.html

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23 августа 2017, 9:35       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Неподалеку от Токмока на автодороге Бишкек - Торугарт столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба МЧС КР.
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