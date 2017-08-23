Две машины столкнулись лоб в лоб близ Токмока — погиб водитель

23 августа 2017, 9:35 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Неподалеку от Токмока на автодороге Бишкек - Торугарт столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба МЧС КР.

Автомашины Audi-80 и в Wolksvagen Passat совершили лобовое столкновение на 57-м километре трассы.

Водитель Audi погиб на месте, спасатели извлекли из машины его тело. Водитель второго авто госпитализирован в Токмокскую районную больницу.

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