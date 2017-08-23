В Бишкеке спасатели задушили собаку, напугавшую своих хозяев

23 августа 2017, 9:44 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Житель бишкекской новостройки "Алтын-Ордо" обратился в МЧС, напуганный агрессивным поведением своей собаки крупной породы.

Животное находилось во дворе и не давало хозяевам выйти из дома на улицу. Во вторник ближе к полуночи им пришлось позвонить спасателям. С согласия хозяев пес был задушен приехавшими сотрудниками МЧС при помощи веревки.

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