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В Бишкеке спасатели задушили собаку, напугавшую своих хозяев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444081-ru.html

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Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно

23 августа 2017, 9:44       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Житель бишкекской новостройки "Алтын-Ордо" обратился в МЧС, напуганный агрессивным поведением своей собаки крупной породы.
Животное находилось во дворе и не давало хозяевам выйти из дома на улицу. Во вторник ближе к полуночи им пришлось позвонить спасателям. С согласия хозяев пес был задушен приехавшими сотрудниками МЧС при помощи веревки.
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