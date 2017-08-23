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Новости Кыргызстана

В Бишкек прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"В Бишкек прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"В столицу прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"В столицу прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно

Источник:
http://knews.kg/2017/08/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444080-ru.html

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В Бишкек прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

23 августа 2017, 9:29       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 23-25 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>15…17</td> <td>26…28</td> <td>13…15</td> <td>27…29</td> <td>12…14</td> <td>28…30</td> </tr> </table>

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