Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно

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Источник:http://knews.kg/2017/08/progno...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-444080-ru.html
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23 августа 2017, 9:29 Комментарии
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