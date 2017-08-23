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В ЕАЭС рассматривается вопрос введения института наблюдателей для третьих стран - Панкратов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-eaes-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444079-ru.html

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23 августа 2017, 9:18       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Евразийском экономическом союзе рассматривается вопрос введения института наблюдателей для третьих стран. Об этом вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов сказал по итогам очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).
Вице-премьер-министр Олег Панкратов сообщил, что в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии всего было обсуждено 20 вопросов.
"Одним из важных вопросов повестки дня прошедшего заседания было обсуждение вопроса о статусе наблюдателе. Мы предполагаем, что в интеграционном объединении возникнет институт наблюдателя. Для стран СНГ мы рассчитываем предоставлять преференциальный способ получения данного статуса, для третьих стран получение статуса наблюдателя будет происходить на общих условиях. Это позволит более глубоко интегрироваться тем странам, которые находятся в зоне свободной торговли и наращивать объемы взаимной торговли", — сказал вице-премьер-министр Олег Панкратов.
Председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян добавил, что повестка дня заседания Совета ЕЭК была насыщенной и содержательной.
"В ходе заседания нам удалось обсудить несколько аспектов, в том числе вопросы по внешнему треку нашего интеграционного объединения. Мы проинформировали участников заседания о ходе переговорного процесса о заключении соглашений о зоне свободной торговле с рядом стран. Что касается внутренних треков, мы в частности, обсудили вопросы акцизной политики, с тем, чтобы у нас была согласованная политика по ряду товарных групп. Это прежде всего алкоголь и табак. Нам необходимо поэтапно сблизить ставки акцизных сборов с целю исключения теневого оборота данных видов товаров. Кроме этого, обсуждался вопрос прослеживаемости маркировки. Нам необходимо добиться того, чтобы по многим видам товаров у нас была согласованная политика. При этом очень важно на какой технологической площадке будут реализованы эти задачи с тем, чтобы не ограничивать передачу данных", — сообщил он.
В ходе очередного заседание стороны рассмотрели широкий спектр вопросов в сфере торговли, экономики и финансов, внешнеэкономической политики, таможенного регулирования, энергетики и информационно-коммуникационных технологий.
Кроме этого, участники заседания приняли решение о времени и месте проведения делового Форума "Евразийская неделя" в 2018-2020 годах.
В заседании Совета Евразийской экономической комиссии приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК.

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