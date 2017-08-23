В столицу прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

23 августа 2017, 9:23 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. На площади Ала-Тоо при поддержке мэрии столицы состоялась международная факельная эстафета дружбы и взаимопонимания "Бег мира-2017", которая приурочена к 26-летию независимости КР, сообщили в столичном муниципалитете.

Данная эстафета впервые в Кыргызстане объединила 6 областей: Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Таласскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую. Бегуны стартовали 10 августа в городе Баткен, пробежали через Ош, Джалал-Абад, Талас, Бишкек и финишируют в городе Чолпон-Ата 25 августа 2017 года. Протяженность пробега составляет 1 тысяча 419 км.

В пробеге участвуют спортсмены из стран СНГ - Кыргызстан, Россия, Казахстан, Белоруссия.