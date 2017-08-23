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В микрорайоне "Асанбай" будут демонтированы ряд ларьков и павильонов

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444077-ru.html

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23 августа 2017, 9:11       Комментарии

В микрорайоне "Асанбай" будут демонтированы ряд объектов облегченного типа. Об этом сообщается на сайте Бишкекского городского кенеша. Решение о демонтаже было принято после жалоб жителей на мусор и антисанитарию, а также по итогам выезда на место представителей БГК, служб мэрии и районной администрации.
В ходе выезда выявлены ряд нарушений со стороны владельцев павильонов. Сроки договоров аренды на земельные участки под объекты облегченного типа уже истекли. Некоторые хозяева павильонов самовольно установили свои ларьки, а также незаконно установили навесы.
По итогам выездного совещания председатель БГК Канатбек Музуралиев поручил произвести демонтаж незаконных объектов, Управлению земельных ресурсов мэрии Бишкека провести инвентаризацию по действующим договорам аренды установленных объектов облегченного типа по ул. Нуркамала и ул. А.Токомбаева.
Руководству Октябрьского района поручено принять меры по ликвидации стихийной торговли, руководству мини-рынка, расположенного в микрорайоне "Асанбай", провести мероприятия по санитарной очистке территории рынка и вывезти весь мусор.
Все мероприятия должны быть завершены до 4 сентября.

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