Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Узбекистан выступает за расширение энергетического кольца в ЦАУзбекистан выступает за расширение энергетического кольца в ЦА24 августа в некоторых районах Джалал-Абада не будет газа24 августа в некоторых районах Джалал-Абада не будет газа

Юристы помогут кыргызстанцам бесплатными советами

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444074-ru.html

Похожие новости

Юристы бесплатно проконсультируют жителей Чуйской и Ошской областей

Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юрпомощь жителям Чуйской области и Ошской области (график)

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым

В Бишкек прибыл секретарь Совета безопасности России Н.Патрушев

Кыргызстанцы разгромили Узбекистан на чемпионате мира по кокпару в Астане

23 августа 2017, 9:01       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Юристы проекта "Автобус солидарности" с 23 по 30 августа окажут бесплатную юридическую помощь жителям 14 айыл окмоту Чуйской и Ошской областей, сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.
"Автобус солидарности" был запущен Минюстом в рамках проекта ПРООН по улучшению доступа к правосудию.
"Группа юристов выезжает на места и проводит консультации по юридическим вопросам (составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформление наследства, взыскание алиментов, семейные и трудовые споры), а также дает разъяснения по законодательству", - говорится в сообщении.
В прошлом году юристы выезжали в 350 населенных пунктов Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей, где проконсультировали около четырех тысяч граждан.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум