Юристы помогут кыргызстанцам бесплатными советами

23 августа 2017, 9:01 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Юристы проекта "Автобус солидарности" с 23 по 30 августа окажут бесплатную юридическую помощь жителям 14 айыл окмоту Чуйской и Ошской областей, сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

"Автобус солидарности" был запущен Минюстом в рамках проекта ПРООН по улучшению доступа к правосудию.

"Группа юристов выезжает на места и проводит консультации по юридическим вопросам (составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформление наследства, взыскание алиментов, семейные и трудовые споры), а также дает разъяснения по законодательству", - говорится в сообщении.

В прошлом году юристы выезжали в 350 населенных пунктов Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей, где проконсультировали около четырех тысяч граждан.

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