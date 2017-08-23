В Жалал-Абаде прошло мероприятие по закладке капсулы в строительство здания прокуратуры

23 августа 2017, 8:44 Комментарии

Мероприятие по закладке капсулы в фундамент 3-этажного административного здания прокуратуры Жалал-Абадской области состоялось 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В мероприятии приняли участие первый заместитель генпрокурора Кылычбек Токтогулов, полномочный представитель правительства по Жалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев, прокурор Жалал-Абадской области Откурбек Джамшитов, руководители районных прокуратур области и представители местных государственных органов.

Строительство финансируется за счет республиканского бюджета, завершение строительства запланировано на ноябрь 2018 года.