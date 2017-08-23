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Салбуурун — на Иссык-Куле впервые пройдет международный форум беркутчиСалбуурун — на Иссык-Куле впервые пройдет международный форум беркутчи

В Жалал-Абаде прошло мероприятие по закладке капсулы в строительство здания прокуратуры

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444073-ru.html

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23 августа 2017, 8:44       Комментарии

Мероприятие по закладке капсулы в фундамент 3-этажного административного здания прокуратуры Жалал-Абадской области состоялось 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В мероприятии приняли участие первый заместитель генпрокурора Кылычбек Токтогулов, полномочный представитель правительства по Жалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев, прокурор Жалал-Абадской области Откурбек Джамшитов, руководители районных прокуратур области и представители местных государственных органов.
Строительство финансируется за счет республиканского бюджета, завершение строительства запланировано на ноябрь 2018 года.

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