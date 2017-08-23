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Салбуурун — на Иссык-Куле впервые пройдет международный форум беркутчи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444071-ru.html

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23 августа 2017, 8:33       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Кыргызстане впервые пройдет международный форум, на который съедутся лучшие беркутчи (сокольничие) со всего мира, сообщили в Федерации салбууруна КР.
По данным федерации, мероприятие стартует 4 сентября в этнокомплексе "Рух-Ордо" (Чолпон-Ата), а 7 сентября на джайлоо Боз-Салкын пройдут национальные игры.
На форум съедутся 150 беркутчи из 50 стран. Здесь будут обсуждаться вопросы сохранения птиц, а также состоится выставка беркутов, ястребов и тайганов.
Салбуурун - комплексная культура охоты. Охотник выходит на ловлю на коне, предварительно усадив на руку беркута или сокола, держа впереди пса и вооружившись луком со стрелами. Салбуурун - часть культуры кочевых народов, в том числе кыргызов. Охота также служила отличной тренировкой для воинов и их коней.
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