Салбуурун — на Иссык-Куле впервые пройдет международный форум беркутчи

23 августа 2017, 8:33 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Кыргызстане впервые пройдет международный форум, на который съедутся лучшие беркутчи (сокольничие) со всего мира, сообщили в Федерации салбууруна КР.

По данным федерации, мероприятие стартует 4 сентября в этнокомплексе "Рух-Ордо" (Чолпон-Ата), а 7 сентября на джайлоо Боз-Салкын пройдут национальные игры.

На форум съедутся 150 беркутчи из 50 стран. Здесь будут обсуждаться вопросы сохранения птиц, а также состоится выставка беркутов, ястребов и тайганов.

Салбуурун - комплексная культура охоты. Охотник выходит на ловлю на коне, предварительно усадив на руку беркута или сокола, держа впереди пса и вооружившись луком со стрелами. Салбуурун - часть культуры кочевых народов, в том числе кыргызов. Охота также служила отличной тренировкой для воинов и их коней.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });