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Омурбек Бабанов провел переговоры в Москве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365193_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444069-ru.html

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Фракция СДПК 24 августа проведет заседание, где рассмотрит выдвижение кандидатуры на пост премьера

23 августа 2017, 8:07       Комментарии

Омурбек Бабанов, кандидат на пост президента 19−20 августа провел переговоры в Администрации президента России в Москве. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на собственные источники.
Содержание переговоров, а также их итог пока неизвестны. Сам политик опубликовал в Инстаграмме фотографии сделанные в Москве, "в итальянском ресторане на Патриарших прудах" в компании с работающими там кыргызстанцами. Судя по фото, Бабанов побывал в "Павильоне", находящемся в Патриаршем переулке.
Напомним, президентские выборы в Кыргызстане должны состояться 15 октября.
За последние несколько недель Омурбек Бабанов развил бурную деятельность в российских СМИ, регулярно выступая по темам кыргызско-российского сотрудничества. Последнее интервью политик дал журналу "Эксперт", в нем он предложил России создать еще одну военную базу в Кыргызстане.

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