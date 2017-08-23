Омурбек Бабанов провел переговоры в Москве

23 августа 2017, 8:07 Комментарии

Омурбек Бабанов, кандидат на пост президента 19−20 августа провел переговоры в Администрации президента России в Москве. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на собственные источники.

Содержание переговоров, а также их итог пока неизвестны. Сам политик опубликовал в Инстаграмме фотографии сделанные в Москве, "в итальянском ресторане на Патриарших прудах" в компании с работающими там кыргызстанцами. Судя по фото, Бабанов побывал в "Павильоне", находящемся в Патриаршем переулке.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане должны состояться 15 октября.

За последние несколько недель Омурбек Бабанов развил бурную деятельность в российских СМИ, регулярно выступая по темам кыргызско-российского сотрудничества. Последнее интервью политик дал журналу "Эксперт", в нем он предложил России создать еще одну военную базу в Кыргызстане.