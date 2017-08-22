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В австралийском зоопарке родилась редкая белая коала

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365174_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444068-ru.html

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23 августа 2017, 8:15       Комментарии

В австралийском зоопарке родился необычный детеныш - редкая белая коала, сообщает Би-би-си.
По словам представителей зоопарка в Квинсленде, необычной белой окраской животное обязано не альбинизму, как могло бы показаться, а, скорее всего, рецессивному гену, унаследованному от матери.
Новорожденную самку еще не назвали, однако она уже стала любимицей Интернета и посетителей зоопарка.
Эксперты отмечают, что такой белой коале было бы непросто выжить в дикой природе.
"В ветеринарии это обычно описывают понятием "серебристый ген" - когда животные рождаются с белой или очень светлой шерстью. Как и молочные зубы у детей, эта шерстка выпадает по мере взросления и меняется на взрослый окрас", - говорит Рози Бут, руководитель медицинского центра для диких животных при зоопарке.
Эколог из Центрального университета Квинсленда Алистер Мальзер отмечает, что за 20 лет наблюдений за этими животными в дикой природе ни разу не видел белой коалы.
По его словам, такой особи пришлось бы нелегко на воле из-за слишком приметной окраски, что делает ее уязвимой для хищников - таких как орлы и совы.
Зоопарк и государственное агентство "Туризм Австралии" призвали пользователей "Фейсбука" помочь с выбором имени для белой коалы.
Среди предложений - Снежинка (Snowflake), Бриллиант (Diamond), Жемчужина (Pearl) и Джендалади (Djendaladi), что на языке коренного австралийского племени нунгар означает "белошерстный".

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