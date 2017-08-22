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Мэрия наградила победителей конкурса "Чистый город начинается с меня"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365181_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444067-ru.html

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23 августа 2017, 8:21       Комментарии

На базе муниципального предприятия "Тазалык" состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков "Чистый город начинается с меня" и экскурсия для маленьких конкурсантов по предприятию.
Голосование проходило в одной из социальных сетей, где жители могли сами выбрать лучшие работы.
По результатам голосования первое место заняла Бермет Эрматова (11 лет), второе место - Умар Атамырзаев (6 лет) и третье - Айтегин Бекбоев (8 лет).
Победители получили в подарок велосипед, набор спиннеров и набор канцелярских товаров. А также все участники получили сладкие подарки и книгу Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Выбор именно на этой книге остановили благодаря знаменитой цитате: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".
Перед награждением для детей провели экскурсию в игровой форме. На поливомоечных машинах дети доехали до базы МП "Тазалык", и на каждой игровой "станции" им рассказывали о работе предприятия. Горы соли, песка, автомойку предприятия, вулканизацию и многое другое дети смогли увидеть своими глазами. Также для них провели конкурсы и игры.
В завершение мероприятия для маленьких гостей и их родителей устроили чаепитие, где они вместе с сотрудниками МП "Тазалык" поделились своими впечатлениями и задали все интересующие вопросы.

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