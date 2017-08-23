Positiff:: Две победы Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару

23 августа 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам позитивные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

На аллее молодежи города Бишкек 21 августа состоялось открытие скульптуры снежного барса.

Археологи из Японии приехали в Талас ради крупнейших согдийских наскальных надписей в Центральной Азии

Сборная Кыргызстана завоевала 20 медалей на первом Фестивале национальных видов спорта и игр стран СНГ, который прошел 12-16 августа в России.

Сборная Кыргызстана разгромила Узбекистан и Монголию на чемпионате мира по кокпару в Астане

Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 августа. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди. В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывыми до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +12...+17

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +16...+21

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 21 августа составила +21 градус, 22 августа утром составила +20 градусов.