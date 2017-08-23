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Negatiff: Групповое изнасилование 16-летней и смертельный автонаезд на трех женщин и мальчикаNegatiff: Групповое изнасилование 16-летней и смертельный автонаезд на трех женщин и мальчикаДождя не будет — погода в Бишкеке на 23 августаДождя не будет — погода в Бишкеке на 23 августа

Positiff:: Две победы Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444066-ru.html

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23 августа 2017, 8:03       Комментарии

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Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +12...+17
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +16...+21
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 21 августа составила +21 градус, 22 августа утром составила +20 градусов.

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